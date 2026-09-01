L’Heure du conte Rue Frédéric Chopin Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

L’Heure du conte

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Pour clôturer ce mois de rentrée, Isabelle donne rendez-vous aux jeunes lecteurs pour une nouvelle Heure du conte. Des personnages attachants et de belles aventures attendent les enfants pour un moment d’évasion et de partage.

Pour les enfants de 4 à 7 ans Sur inscription au 02 35 13 30 53 .

Rue Frédéric Chopin Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : L’Heure du conte

L’événement L’Heure du conte Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie