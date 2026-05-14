L’Heure du Conte Histoires et Comptines TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

L’Heure du Conte Histoires et Comptines

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:30:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte Histoires et Comptines .

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

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English : L’Heure du Conte Histoires et Comptines

L’événement L’Heure du Conte Histoires et Comptines Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche