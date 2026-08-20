AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre
L’heure du conte, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque · Athis-Val-de-Rouvre
Informations pratiques
L’heure du conte Mercredi 9 septembre, 10h30 Médiathèque Orne
Gratuit, sur inscription de préférence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Les bénévoles de la médiathèque lisent des contes qui feront rêver vos enfants.
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