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AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre

L’heure du conte, Médiathèque, Athis-Val-de-Rouvre

mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
Rue Guy Velay, Athis-de-l'Orne
Ville
61430 Athis-Val-de-Rouvre
Département
Orne
Tarif
Gratuit, sur inscription de préférence

L’heure du conte Mercredi 9 septembre, 10h30 Médiathèque Orne

Gratuit, sur inscription de préférence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00

Médiathèque Rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 85 29 82 53 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques@athisvalderouvre.fr »}]
Les bénévoles de la médiathèque lisent des contes qui feront rêver vos enfants.

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