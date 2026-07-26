L’heure du conte ! Saint-Satur
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Satur
Informations pratiques
Saint-Satur
L’heure du conte !
23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
L’heure du conte à la bibliothèque et la rencontre d’Emma Marceau jeune auteure qui lance son premier ouvrage de la collection MOMEA et son Tome 1 autour de la valeur du courage, pour les enfants de 4 à 10 ans.
l’heure du conte à la bibliothèque et la rencontre d’Emma Marceau jeune auteure qui lance son premier ouvrage de la collection MOMEA et son Tome 1 autour de la valeur du courage, pour les enfants de 4 à 10 ans.
Pas d’inscription. .
23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 lesptitsrencardsdestsat@gmail.com
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English :
Storytime at the library and a meet-and-greet with Emma Marceau, a young author launching her first book in the MOMEA series—Volume 1, which explores the value of courage—for children ages 4 to 10.
L’événement L’heure du conte ! Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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