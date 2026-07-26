Informations pratiques

Saint-Satur

L’heure du conte !

23 Rue du Commerce Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

L’heure du conte à la bibliothèque et la rencontre d’Emma Marceau jeune auteure qui lance son premier ouvrage de la collection MOMEA et son Tome 1 autour de la valeur du courage, pour les enfants de 4 à 10 ans.

l’heure du conte à la bibliothèque et la rencontre d’Emma Marceau jeune auteure qui lance son premier ouvrage de la collection MOMEA et son Tome 1 autour de la valeur du courage, pour les enfants de 4 à 10 ans.

Pas d’inscription. .

23 Rue du Commerce Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 lesptitsrencardsdestsat@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytime at the library and a meet-and-greet with Emma Marceau, a young author launching her first book in the MOMEA series—Volume 1, which explores the value of courage—for children ages 4 to 10.

L’événement L’heure du conte ! Saint-Satur a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Grand Sancerrois