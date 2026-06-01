Baillargues

L’HEURE DU ZESTE

Domaine de Massane Baillargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

L’heure du Zeste est de retour à Horizon Resort Massane !

Après le succès de la première saison, l’heure du Zeste revient pour une deuxième édition.

De juin à août, venez partager des soirées vibrantes et profiter de notre terrasse, du golden hour, de nos cocktails et de nos tapas.

L’heure du Zeste est de retour à Horizon Resort Massane !

Après le succès de la première saison, L’heure du Zeste revient pour une deuxième édition.

De juin à août, venez partager des soirées vibrantes et profiter de notre terrasse, du golden hour, de nos cocktails et de nos tapas. À quelques minutes de Montpellier, aux portes de la Camargue, Horizon Resort Massane vous accueille tous les mardis soir sur la terrasse du Bar Zeste.

Du 23 juin au 18 août — De 18h30 à 22h00

Au programme apéro live, des moments inoubliables et des soirées à ne pas manquer !

Entrée gratuite réservation obligatoire 04 67 87 87 83 .

Domaine de Massane Baillargues 34670 Hérault Occitanie +33 4 67 87 87 83 reception@horizon-resort.com

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English :

L’heure du Zeste is back at Horizon Resort Massane!

After the success of the first season, L’heure du Zeste is back for a second edition.

From June to August, come and share vibrant evenings and enjoy our terrace, golden hour, cocktails and tapas.

L’événement L’HEURE DU ZESTE Baillargues a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER