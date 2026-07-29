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AGENDA · Obernai

L’heure musicale Récital d’orgue autour de Mozart Obernai

dimanche 8 novembre 2026 · Obernai

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
rue du Chanoine Gyss
Ville
67210 Obernai
Département
Bas-Rhin
Tarif

Obernai

L’heure musicale Récital d’orgue autour de Mozart

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08 16:30:00
fin : 2026-11-08 17:30:00

Date(s) :
2026-11-08

Mozart en Compagnie . Dans le cadre de l’année Mozart, initiée par l’Ecole de Musique d’Obernai, les organistes locaux et l’association Les Amis de l’Orgue Merklin, présenteront des oeuvres de ce musicien.
Mozart en Compagnie .
Dans le cadre de l’année Mozart, initiée par l’Ecole de Musique d’Obernai, les organistes locaux et l’association Les Amis de l’Orgue Merklin, présenteront des oeuvres de ce grand musicien.   .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 64 73 69  contact@merklin.fr

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English :

Mozart in Company. As part of Mozart Year, an initiative launched by the Obernai School of Music, local organists and the association Les Amis de l’Orgue Merklin will present works by this composer.

L’événement L’heure musicale Récital d’orgue autour de Mozart Obernai a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme d’Obernai

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