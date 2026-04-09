L’Heure Verte | En partenariat avec Marcel Lit Théâtre L’étoile du nord Paris
L’Heure Verte | En partenariat avec Marcel Lit Théâtre L’étoile du nord Paris samedi 9 mai 2026.
L’heure verte est une heure de lecture collective en silence, suivie d’un temps d’échanges autour des livres que l’on a lus.
Marcel lit propose ce temps de lecture afin de créer de nouveaux rituels en ces temps de distraction digitale et à faire bloc pour reconquérir notre attention. Les lecteur·ice·s, muni·e·s de leur propre ouvrage, seront invité·e·s à investir l’ensemble des espaces du théâtre : hall, gradins, plateau, loges…
Agathe Charnet y lira un extrait de son nouveau roman : Peut-être le hasard, Ed. Les Corps Conducteurs, 2026.
SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.
Le samedi 09 mai 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit sous condition
Gratuit sur réservation.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
Afficher la carte du lieu Théâtre L’étoile du nord et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journée d’expertises gratuites – Arts d’Asie Maison de ventes aux enchères Boisgirard Antonini PARIS 9 avril 2026
- Atelier Santé mentale / Art thérapie HUSTLE PARIS Salle Saint Gothard Paris 9 avril 2026
- Journées Européennes des Métiers d’art : visite de l’église Saint-Martin des Champs église Saint-Martin des Champs Paris 9 avril 2026
- Création d’histoire sur les émotions Maison des 1000 premiers jours du 18ème arrondissement PARIS 9 avril 2026
- Les bibliothèques de Paris, lieux et collections ïnouis Club Montparnasse Paris 9 avril 2026