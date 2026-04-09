L’Heure Verte | En partenariat avec Marcel Lit Théâtre L’étoile du nord Paris

L’heure verte est une heure de lecture collective en silence, suivie d’un temps d’échanges autour des livres que l’on a lus.

Marcel lit propose ce temps de lecture afin de créer de nouveaux rituels en ces temps de distraction digitale et à faire bloc pour reconquérir notre attention. Les lecteur·ice·s, muni·e·s de leur propre ouvrage, seront invité·e·s à investir l’ensemble des espaces du théâtre : hall, gradins, plateau, loges…

Agathe Charnet y lira un extrait de son nouveau roman : Peut-être le hasard, Ed. Les Corps Conducteurs, 2026.

SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.

Le samedi 09 mai 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T14:00:00+02:00_2026-05-09T16:00:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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