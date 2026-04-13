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L’histoire avec un grand i Fabrique à Impros (La) Nantes

L’histoire avec un grand i Fabrique à Impros (La) Nantes

L’histoire avec un grand i Fabrique à Impros (La) Nantes dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Fabrique à Impros (La)

Adresse : 14 rue de l'Arche Sèche

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 16:00

Tarif : 5,00€ TARIF UNIQUE

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 16:00 – 17:00
Gratuit : non 5,00€ TARIF UNIQUE  

Bienvenue sur le plateau de « l’Histoire avec un grand I » ! Une émission qui retrace les plus grands faits historiques, avec amour et panache. La prise de la Bastille, le secret des pyramides ou bien l’invention du fer à cheval. Jamais vous ne trouverez d’historiens plus passionnés qu’eux pour vous parler de ce qui fait date. C’est simple. Ils connaissent tellement bien l’Histoire, qu’on pourrait croire qu’ils l’ont inventée ! Par la Cie La PeloteDistribution : Amélie de Lavenère, Tremeur Le Floch, Jules Marécaille, Alexis Robin Durée : env. 60 min

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000
https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32069-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA


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