L’histoire avec un grand i Fabrique à Impros (La) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 16:00 – 17:00

Gratuit : non 5,00€ TARIF UNIQUE

Bienvenue sur le plateau de « l’Histoire avec un grand I » ! Une émission qui retrace les plus grands faits historiques, avec amour et panache. La prise de la Bastille, le secret des pyramides ou bien l’invention du fer à cheval. Jamais vous ne trouverez d’historiens plus passionnés qu’eux pour vous parler de ce qui fait date. C’est simple. Ils connaissent tellement bien l’Histoire, qu’on pourrait croire qu’ils l’ont inventée ! Par la Cie La PeloteDistribution : Amélie de Lavenère, Tremeur Le Floch, Jules Marécaille, Alexis Robin Durée : env. 60 min

Fabrique à Impros (La) Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ 0643884260 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-FABRIQUE_IMPROS-32069-0.wb?REFID=knokAAAAAABbAA



Afficher la carte du lieu Fabrique à Impros (La) et trouvez le meilleur itinéraire

