L’histoire de Parnans de 1830 à 1953, église Saint-Évode, Parnans

Informations pratiques

L’histoire de Parnans de 1830 à 1953 19 et 20 septembre église Saint-Évode Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A partir de documents, témoignages et photos, l’exposiiton retrace l’histoire de l’église, de la fontaine, des lavoirs, plaques de cocher et commerces existants à Parnans à cette époque.

église Saint-Évode 47, montée de l’église 26750 Parnans Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 45 31 77 http://parnans.fr https://www.facebook.com/@Parnans26 L’église Saint-Évode actuelle est située sur l’emplacement d’un prieuré fondé par les moines bénédictins de l’Abbaye de Montmajour en 1068 et d’une église qui portait déjà le nom de ce Saint avant l’arrivée des moines. L’église a été restaurée à plusieurs reprises entre 1837 et 1890. En 1953, une Vierge du Vœu a été installée sur le clocher. Elle a fait l’objet de nombreux entretiens au XXe siècle : peinture, électrification de cloches, installation du chauffage et de la sonorisation… Parking très proche et parking PMR

A partir de documents, témoignages et photos, l’exposiiton retrace l’histoire de l’église, de la fontaine, des lavoirs, plaques de cocher et commerces existants à Parnans à cette époque.

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