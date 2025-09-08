L’Histoire de Pipì, le petit singe couleur de rose 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

L’Histoire de Pipì, le petit singe couleur de rose

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 14h30.

Samedi 20 juin 2026 à partir de 14h30.

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 14h30.

Samedi 27 juin 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-27

Spectacle Jeune Public d’après Carlo CollodiEnfants

Alfreda La Bambola, accompagnée de son fidèle serviteur Rocco La Limace, anime une émission Radio-Carotte, la radio qui ne prend pas les enfants pour des… bananes ! .



Telle une enquêtrice, elle retrace les aventures du jeune Pipì, le célèbre petit singe rose qui aime trop faire des bêtises, quand ce dernier, vexé, fait irruption dans le studio. Il reprend alors en main le récit de ses souvenirs et ouvre cette question universelle Quand on fait une promesse, faut-il la tenir ? .



Ce spectacle est un hommage à la commedia, un clin d’œil à la marionnette. Une plongée rocambolesque dans l’univers magique et coloré de ce bijou de la littérature enfantine, considéré comme un des sommets de l’inventivité de Carlo Collodi, le créateur de Pinocchio. .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Children?s show based on Carlo Collodi

German :

Aufführung für junges Publikum nach Carlo Collodi

Italiano :

Spettacolo per giovani spettatori tratto da Carlo Collodi

Espanol :

Espectáculo para jóvenes basado en Carlo Collodi

