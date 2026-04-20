L’Histoire du soldat Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Pensée à l’origine pour une forme légère et itinérante — en pleine période de guerre et de restrictions — elle réunit un petit ensemble instrumental, deux comédiens et un narrateur pour raconter une fable intemporelle.

Un soldat échange son violon — symbole de son âme — avec le Diable contre un livre qui prédit l’avenir. Mais ce pacte faustien, se révèle bien évidemment trompeur. Entre marches grinçantes, danses populaires revisitées (tango, valse, ragtime) et rythmes incisifs, la musique de Stravinsky accompagne et commente l’action avec une ironie mordante et une énergie saisissante.

L’Histoire du soldat est une occasion de réunir les artistes enseignants des trois départements du conservatoire – musique, danse, théâtre. Au-delà du simple concert, cette proposition devient ainsi un véritable projet collectif, où les pédagogies se rencontrent, dialoguent et se prolongent sur scène. Elle incarne pleinement l’esprit du conservatoire : un lieu de transmission, certes, mais aussi de création, d’expérimentation et de partage entre les arts.

Composée en 1918 par Igor Stravinsky sur un texte de Charles-Ferdinand Ramuz, inspirée d’un vieux conte russe, L’Histoire du soldat est une œuvre singulière, à la croisée du théâtre, de la musique et de la danse.

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-22T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS



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