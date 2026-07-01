L’Histoire en Lego, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

L’Histoire en Lego Mercredi 15 juillet, 14h00 parc archéologique Asnapio Nord

4€ / 2€ / Gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00

En LEGO, reconstituez les superbes mosaïques de la villa romaine del Casale en Sicile: scènes de chasse, jeux du cirque et mythologie seront évoqués en jouant.

Sans inscription. Dès 6 ans.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ pour une visite d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Une animation ludique pour découvrir l’Histoire en s’amusant! Par l’association Officina Monetae. asnapio atelier en famille

Parc Asnapio