L’Histoire en Lego, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 15 juillet 2026 · parc archéologique Asnapio · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
L’Histoire en Lego Mercredi 15 juillet, 14h00 parc archéologique Asnapio Nord
4€ / 2€ / Gratuit moins de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T14:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:00:00+02:00
En LEGO, reconstituez les superbes mosaïques de la villa romaine del Casale en Sicile: scènes de chasse, jeux du cirque et mythologie seront évoqués en jouant.
Sans inscription. Dès 6 ans.
Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ pour une visite d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]
Une animation ludique pour découvrir l’Histoire en s’amusant! Par l’association Officina Monetae. asnapio atelier en famille
Parc Asnapio
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- Impro Fight par La Ligue d’Improvisation des Hauts-de-France, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq 3 juillet 2026
- Heures du conte à la Rose des Vents, La rose des vents, Villeneuve-d’Ascq 4 juillet 2026
- On fait le mur ! Au Musée du Terroir, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq 5 juillet 2026
- On fait le mur ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq 5 juillet 2026
- ETE 1 – 3/5 ANS – COULEURS D’ETE, Ferme saint Sauveur, Atelier 2, Villeneuve-d’Ascq 6 juillet 2026