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AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

L’Histoire en Lego Villeneuve-d’Ascq

mercredi 15 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue Carpeaux
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif

Villeneuve-d’Ascq

L’Histoire en Lego

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

En LEGO, reconstituez les superbes mosaïques de la villa romaine del Casale en Sicile: scènes de chasse, jeux du cirque et mythologie seront évoqués en jouant.
Sans inscription. Dès 6 ans.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ pour une visite d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
En LEGO, reconstituez les superbes mosaïques de la villa romaine del Casale en Sicile: scènes de chasse, jeux du cirque et mythologie seront évoqués en jouant.
Sans inscription. Dès 6 ans.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ pour une visite d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.   .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Use LEGO to recreate the stunning mosaics of the Villa Romana del Casale in Sicily: hunting scenes, circus games, and mythology will come to life as you play.
No registration required. Ages 6 and up.

Take this opportunity to visit the park’s buildings at no extra charge.
At 2:00 p.m.: departure for a 1.5-hour tour covering the Middle Ages.
At 3:30 p.m.: departure for a 1-hour tour from Prehistory to Antiquity.

L’événement L’Histoire en Lego Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-27 par Hauts-de-France Tourisme

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