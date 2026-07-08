Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

L’Histoire en Lego

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

En LEGO, reconstituez les superbes mosaïques de la villa romaine del Casale en Sicile: scènes de chasse, jeux du cirque et mythologie seront évoqués en jouant.

Sans inscription. Dès 6 ans.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ pour une visite d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

En LEGO, reconstituez les superbes mosaïques de la villa romaine del Casale en Sicile: scènes de chasse, jeux du cirque et mythologie seront évoqués en jouant.

Sans inscription. Dès 6 ans.

Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ pour une visite d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

Use LEGO to recreate the stunning mosaics of the Villa Romana del Casale in Sicily: hunting scenes, circus games, and mythology will come to life as you play.

No registration required. Ages 6 and up.

Take this opportunity to visit the park’s buildings at no extra charge.

At 2:00 p.m.: departure for a 1.5-hour tour covering the Middle Ages.

At 3:30 p.m.: departure for a 1-hour tour from Prehistory to Antiquity.

L’événement L’Histoire en Lego Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-27 par Hauts-de-France Tourisme