L’Histoire en Lego Villeneuve-d’Ascq
mercredi 15 juillet 2026 · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Villeneuve-d’Ascq
L’Histoire en Lego
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
En LEGO, reconstituez les superbes mosaïques de la villa romaine del Casale en Sicile: scènes de chasse, jeux du cirque et mythologie seront évoqués en jouant.
Sans inscription. Dès 6 ans.
Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ pour une visite d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.
En LEGO, reconstituez les superbes mosaïques de la villa romaine del Casale en Sicile: scènes de chasse, jeux du cirque et mythologie seront évoqués en jouant.
Sans inscription. Dès 6 ans.
Profitez-en pour visiter les bâtiments du parc sans supplément.
A 14h: départ pour une visite d’1h30 incluant le Moyen Age.
A 15h30: départ pour une visite d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .
rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Use LEGO to recreate the stunning mosaics of the Villa Romana del Casale in Sicily: hunting scenes, circus games, and mythology will come to life as you play.
No registration required. Ages 6 and up.
Take this opportunity to visit the park’s buildings at no extra charge.
At 2:00 p.m.: departure for a 1.5-hour tour covering the Middle Ages.
At 3:30 p.m.: departure for a 1-hour tour from Prehistory to Antiquity.
L’événement L’Histoire en Lego Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-27 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)
- Stage Junior 7/9 ans : les petits artistes du métal !, Musée du château de Flers, Villeneuve-d’Ascq 8 juillet 2026
- Rendez-vous à la Préhistoire! Villeneuve-d’Ascq 8 juillet 2026
- Rendez-vous à la Préhistoire!, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq 8 juillet 2026
- Mercredi tout est permis, LaM, Villeneuve-d’Ascq 8 juillet 2026
- Mercredi tout est permis Villeneuve-d’Ascq 8 juillet 2026