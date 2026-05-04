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L’homme qui plantait des arbres Montargis

L’homme qui plantait des arbres Montargis

L’homme qui plantait des arbres Montargis jeudi 4 juin 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Montargis

L’homme qui plantait des arbres

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04 21:00:00

Date(s) :
2026-06-04

L’homme qui plantait des arbres
Franck Roger (Saxophone alto) et Antoine Abed (contrebassiste et guitariste) revisitent en musique le film d’animation de Frédéric Back, L’homme qui plantait des arbres , inspiré de l’œuvre éponyme de Jean Giono. La musique laisse place à l’improvisation en favorisant l’interaction entre le texte, les images et la partie sonore. Une introduction au film sera proposée par le biais d’échanges musicaux autour du texte de Giono.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

The man who planted trees

L’événement L’homme qui plantait des arbres Montargis a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MONTARGIS

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