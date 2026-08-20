L’hôpital fête ses 340 ans, Hôpital de Trévoux, Trévoux

Informations pratiques

L’hôpital fête ses 340 ans Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h30, 15h30, 16h30 Hôpital de Trévoux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Départ en musique au son de l’orgue de barbarie pour une visite guidée en costume retraçant les 340 ans d’histoire de l’hôpital. Tout au long du parcours, découvrez une exposition d’instruments médicaux anciens, des photographies d’époque et une saynète évoquant la journée d’un patient en 1900. La visite s’achève à l’apothicairerie.

RDV parc de l’hôpital, entrée piétonne par 10, rue Neuve

Départ toutes les heures en bas du parc de l’hôpital, face à la Saône.

Durée 1 h

Samedi à 10h, 11h, 12h et à 14h30, 15h30, 16h30

Organisé par le Centre hospitalier de Trévoux – Hôpital Nord-Ouest.

Hôpital de Trévoux 14 rue de l’hôpital – 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 10 50 00 https://hno.fr/actualites Un programme d’animations à l’hôpital de Trévoux pour célébrer 340 ans d’histoire :

– Accueil musical par un orgue de barbarie

– Visite guidée sur l’histoire de l’hôpital par une guide conférencière

– Scénette sur la journée d’un patient en 1900

– Exposition d’instruments médicaux anciens

– Exposition d’anciennes photos de l’hôpital

– Visite de l’apothicairerie

– Atelier herboristerie Parkings gratuits en face de l’hôpital

Départ en musique au son de l’orgue de barbarie pour une visite guidée en costume retraçant les 340 ans d’histoire de l’hôpital. Tout au long du parcours, découvrez une exposition d’instruments des à…

©collection privée