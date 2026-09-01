Journées Européennes du Patrimoine Trévoux
samedi 19 septembre 2026 · Trévoux
Informations pratiques
Trévoux
Journées Européennes du Patrimoine
En Val de Saône Trévoux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées européennes du patrimoine sont de retour découvrez le programme !
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En Val de Saône Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 00 36 32 contact@ars-trevoux.com
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English : European Heritage Days
Make the most of all the tours, exhibitions, demonstrations and entertainment that the weekend has to offer.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Trévoux a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Ars-Trévoux
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