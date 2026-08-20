Musée « Trévoux et ses Trésors », Hôtel Pierre et Anne de Bourbon, Trévoux
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Pierre et Anne de Bourbon · Trévoux
Informations pratiques
Musée « Trévoux et ses Trésors » 19 et 20 septembre Hôtel Pierre et Anne de Bourbon Ain
groupes constitués sur place à l’accueil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le musée de la ville « Trévoux et ses Trésors » présente monnaies, orfèvrerie, Dictionnaire, Mémoires de Trévoux et filière en diamant. Les association PRIVALS et ASTRID feront des commentaires dans différentes parties du musée le samedi et dimanche après-midi. Ne manquez pas la démonstration de guipage sur le rouet à filer : vous comprendrez comment assembler un fil d’or ou d’argent avec un fil de soie avant tissage ou tricotage sur un métier de passementerie.
Hôtel Pierre et Anne de Bourbon Place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Le musée de la ville « Trévoux et ses Trésors » présente monnaies, orfèvrerie, Dictionnaire, Mémoires de Trévoux et filière en diamant. Les association PRIVALS et ASTRID feront des commentaires dans du…
©OT Ars Trévoux
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