Du patrimoine oublié au tiers-lieu : l’aventure de l’Exprimerie, Tiers-lieu culture L’Exprimerie, Trévoux

Informations pratiques

Du patrimoine oublié au tiers-lieu : l’aventure de l’Exprimerie Samedi 19 septembre, 10h00 Tiers-lieu culture L’Exprimerie Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Ancienne halle artisanale de Trévoux, l’Exprimerie renait grâce à un chantier hors norme mêlant restauration patrimoniale innovation et participation citoyenne. Murs en pisé libérés de leurs enduits de ciment, isolation en béton de chanvre laissée apparente, nouvelle verrière reprenant la géométrie de l’ouvrage : le bâtiment est réinventé sans renier son histoire. Plus de cent bénévoles ont contribué à la création de ce tiers lieu culturel associatif et artisanal ouvert à tous. Durée : 30 minutes environ.

Organisé par l’association l’Exprimerie

Tiers-lieu culture L’Exprimerie 10 rue des Ursules, 01600 Trévoux Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://lexprimerie.org/ https://www.facebook.com/people/lExprimerie-Tr%C3%A9voux/100091297688769/ Le bâtiment industriel de l’ancienne imprimerie de Trévoux, situé aux pieds de la vieille ville, accueille désormais le projet de tiers-lieu culturel L’Exprimerie. Encore en partie en travaux de rénovation, le lieu ouvrira exceptionnellement ses portes dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Ancienne halle artisanale de Trévoux, l’Exprimerie renait grâce à un chantier hors norme mêlant restauration patrimoniale innovation et participation citoyenne. Murs en pisé libérés de leurs enduits…

©L’Exprimerie