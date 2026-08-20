Portraits et scènes de la vie quotidienne peints avant la photographie, Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma), Trévoux

Informations pratiques

Portraits et scènes de la vie quotidienne peints avant la photographie 19 et 20 septembre Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Bien avant l’invention de la photographie, la peinture immortalisait les visages et les instants de vie pour la postérité. Venez découvrir les portraits de figures illustres qui ont marqué notre histoire, telles que la Grande Mademoiselle et le Duc du Maine. L’exposition mettra également en lumière de précieuses scènes d’époque, véritables instantanés du passé : les scènes du retour de la chasse à la porte Saint-Bernard, la scène de la noce devant le Parlement de Trévoux. Une plongée fascinante dans l’art et l’histoire locale.

Organisé par l’association ASTRID

Espace culturel La Passerelle, pavillon des arts (entrée cinéma) 3, place de la passerelle, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes http://www.espaceculturel-lapasserelle.fr/venir_au_carre_patrimoines.html L’espace culturel La Passerelle, architecture contemporaine intégrée à l’hôpital historique de Trévoux, comprend la médiathèque, le cinéma, le Carré Patrimoines et l’école de musique. Installée dans le Pavillon des arts, la salle d’exposition accueille des expositions temporaires sur une surface de 85 m². Peinture, sculpture, photo, patrimoine, architecture… Les expositions sont variées. Pour cette rentrée, elle a été investie par le Pays d’art et d’histoire qui propose aux visiteurs de porter un nouveau regard sur le patrimoine bâti en pisé qui les entoure.

Bien avant l’invention de la photographie, la peinture immortalisait les visages et les instants de vie pour la postérité. Venez découvrir les portraits de figures illustres qui ont marqué notre que…

©ASTRID