L’hôtel consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie RDV à l’office de tourisme Pau

RDV à l’office de tourisme Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Sur inscription
Découvrez l’Hôtel consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau, un lieu emblématique de l’activité économique locale et explorez ses espaces historiques récemment restaurés. .
RDV à l’office de tourisme Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
