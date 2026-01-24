L’hôtel consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie RDV à l’office de tourisme Pau

L’hôtel consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie

RDV à l’office de tourisme Place Royale Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sur inscription

Découvrez l’Hôtel consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau, un lieu emblématique de l’activité économique locale et explorez ses espaces historiques récemment restaurés. .

RDV à l’office de tourisme Place Royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : L’hôtel consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie

L'événement L'hôtel consulaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie Pau a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Pau