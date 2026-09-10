Informations pratiques

Montpellier

L’HÔTEL SAINT-CÔME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Remontez le temps et visitez l’hôtel Saint-Côme et sa coupole récemment restaurés. Ce lieu ouvert en 1757, anciennement dédié à la chirurgie, est un témoin du métier de chirurgien à travers les siècles.

Sur réservation obligatoire

Remontez le temps et visitez l’hôtel Saint-Côme et sa coupole récemment restaurés. Ce lieu ouvert en 1757, anciennement dédié à la chirurgie, est un témoin du métier de chirurgien à travers les siècles.

20 min

samedi 19 septembre 2026

Créneaux

10h / 10h30 / 11h / 11h30 /12h/ 12h30/ 14h /14h30 /15h/15h30/ 16h/ 16h30/ 17h/ 17h30

Devant l’entrée principale de la CCI 32 grand-rue Jean Moulin 34000 Montpellier .

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : L’HÔTEL SAINT-CÔME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Step back in time and visit the Hôtel Saint-Côme and its recently restored dome. Opened in 1757 and formerly dedicated to surgery, this site bears witness to the surgical profession throughout the centuries.

L’événement L’HÔTEL SAINT-CÔME JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER