Libellules et autres insectes, Château de La Gobinière, Orvault

Informations pratiques

Libellules et autres insectes 8 novembre 2026 – 5 février 2027 Château de La Gobinière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-08T15:00:00+01:00 – 2026-11-08T18:00:00+01:00

Fin : 2027-02-05T13:30:00+01:00 – 2027-02-05T17:30:00+01:00

L’exposition qui raconte le cycle de vie des libellules à travers des photos, des textes et des maquettes, met à l’honneur la beauté et la fragilité de la nature.

Yohann Le Lay est sculpteur professionnel et entomologiste amateur.

La réunion de ses deux passions donne des sculptures d’insectes étonnantes, réalisées à partir d’objets de récupération comme des mpoules,

des rouages d’horlogerie, des clés, des fusibles…

L’artiste a regroupé ses œuvres sous l’appellation les « bébêtezétranges ». Tout un programme.

Rencontre avec les artistes dimanche 8 novembre à 15h.

Château de La Gobinière 37 Avenue de la Ferrière, Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0251783333 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-dacse@mairie-orvault.fr »}]

Pour la deuxième année de collaboration, le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes revient avec une nouvelle exposition intitulée « Libellule, entre ciel et eau ». Collection du Muséum. sculptures de Yohann Le Lay

Muséum