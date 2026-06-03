Libellules et autres insectes Château de La Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public

L’exposition qui raconte le cycle de vie des libellules à travers des photos, des textes et des maquettes, met à l’honneur la beauté et la fragilité de la nature.Yohann Le Lay est sculpteur professionnel et entomologiste amateur.La réunion de ses deux passions donne des sculptures d’insectes étonnantes, réalisées à partir d’objets de récupération comme des mpoules,des rouages d’horlogerie, des clés, des fusibles…L’artiste a regroupé ses œuvres sous l’appellation les « bébêtezétranges ». Tout un programme. Rencontre avec les artistes dimanche 8 novembre à 15h.

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 0251783333



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