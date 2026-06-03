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Libellules et autres insectes Château de La Gobinière Orvault

Libellules et autres insectes Château de La Gobinière Orvault

Libellules et autres insectes Château de La Gobinière Orvault dimanche 22 novembre 2026.

Lieu : Château de La Gobinière

Adresse : 37 Avenue de la Ferrière

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 22 novembre 2026

Fin : dimanche 22 novembre 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-22 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public 

L’exposition qui raconte le cycle de vie des libellules à travers des photos, des textes et des maquettes, met à l’honneur la beauté et la fragilité de la nature.Yohann Le Lay est sculpteur professionnel et entomologiste amateur.La réunion de ses deux passions donne des sculptures d’insectes étonnantes, réalisées à partir d’objets de récupération comme des mpoules,des rouages d’horlogerie, des clés, des fusibles…L’artiste a regroupé ses œuvres sous l’appellation les « bébêtezétranges ». Tout un programme. Rencontre avec les artistes dimanche 8 novembre à 15h.

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700
02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 0251783333


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