Libellules et papillons en vannerie, Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, Draveil

Libellules et papillons en vannerie Dimanche 5 juillet, 15h00 Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Jardins ouverts

Venez apprendre à réaliser des libellules et/ou papillons tressés en vannerie et repartez avec votre création.

Matériaux et outils fournis.

Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes 4 rue de Châtillon, 91210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature vannerie tressage

La Luciole