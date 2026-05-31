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Libellules et papillons en vannerie, Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, Draveil

Libellules et papillons en vannerie, Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, Draveil

Libellules et papillons en vannerie, Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, Draveil dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes

Adresse : 4 rue de Châtillon, 91210 Draveil

Ville : 91210 Draveil

Département : Essonne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Libellules et papillons en vannerie Dimanche 5 juillet, 15h00 Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00

Dans le cadre de Jardins ouverts
Venez apprendre à réaliser des libellules et/ou papillons tressés en vannerie et repartez avec votre création.
Matériaux et outils fournis.

Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes 4 rue de Châtillon, 91210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France
Sortie coorganisée par Île-de-France Nature vannerie tressage

La Luciole

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