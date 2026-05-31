Libellules et papillons en vannerie, Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, Draveil
Libellules et papillons en vannerie, Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes, Draveil dimanche 5 juillet 2026.
Libellules et papillons en vannerie Dimanche 5 juillet, 15h00 Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T17:00:00+02:00
Dans le cadre de Jardins ouverts
Venez apprendre à réaliser des libellules et/ou papillons tressés en vannerie et repartez avec votre création.
Matériaux et outils fournis.
Espace naturel régional de la Fosse aux Carpes 4 rue de Châtillon, 91210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France
Sortie coorganisée par Île-de-France Nature vannerie tressage
La Luciole