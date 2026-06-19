Libertà ! 11, Rue Pasteur Le Mans

Le Mans

Libertà !

11, Rue Pasteur 11 Rue Pasteur Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 15:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Libertà ! Libertà di Sognare ! Liberté de Rêver ! Une nouvelle exposition dédiée à l’artiste de Street Art FRAGOLA DE LA VEGA, à la Galerie d’Art Urbain au Mans, Galerie Spot 72, 11 rue Pasteur.

Une vingtaine d’œuvres de l’Artiste Fragola de la Vega seront présentées dans la Galerie Spot 72

Réalisées à l’acrylique ou à l’encre de Chine sur des supports des plus originaux comme des planches de Skate-board, des vinyles, des bombes aérosols, des supports bois ou simplement sur du papier Canson, les visiteurs découvriront ces œuvres dont certaines portent le doux nom de Dreams , Emportée par le vent , La femme Canon , La danse du Cahos , Reine de Pique ou encore Guerrière !

Toutes ces œuvres seront présentées sur notre site internet www.galeriespot72.com à partir du 18 juin à la rubrique Catalogue Expo Libertà de Fragola de la Vega .

11, Rue Pasteur 11 Rue Pasteur Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire associationaagr@gmail.com

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English :

Freedom! ? Freedom to Dream! ? Freedom to Daydream! A new exhibition dedicated to street artist FRAGOLA DE LA VEGA, at the Urban Art Gallery in Le Mans, Galerie Spot 72, 11 rue Pasteur.

L’événement Libertà ! Le Mans a été mis à jour le 2026-06-15 par CDT72