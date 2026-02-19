Liberty color run Thionville
Liberty color run Thionville dimanche 28 juin 2026.
Liberty color run
Boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Venez courir ou marcher entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale sur un parcours en centre-ville, ponctué de jets de poudres de couleur.
Soyez tous prêts à relever le défi de 5km, que vous participiez seul ou accompagné.
Une partie des bénéfices de la courses seront reversés aux Blessés de l’armée de Terre .Tout public
.
Boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 27 09 oms.thionville@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come run or walk with friends or family in a friendly atmosphere on a downtown course, punctuated by colored powders.
Be ready to take on the 5km challenge, whether you participate alone or with others.
A part of the profits of the race will be donated to the Blessés de l’armée de Terre .
L’événement Liberty color run Thionville a été mis à jour le 2026-02-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME