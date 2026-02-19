Liberty color run Thionville

Liberty color run

Boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Venez courir ou marcher entre amis ou en famille dans une ambiance conviviale sur un parcours en centre-ville, ponctué de jets de poudres de couleur.

Soyez tous prêts à relever le défi de 5km, que vous participiez seul ou accompagné.

Une partie des bénéfices de la courses seront reversés aux Blessés de l’armée de Terre .Tout public

Boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 27 09 oms.thionville@orange.fr

English :

Come run or walk with friends or family in a friendly atmosphere on a downtown course, punctuated by colored powders.

Be ready to take on the 5km challenge, whether you participate alone or with others.

A part of the profits of the race will be donated to the Blessés de l’armée de Terre .

