Informations pratiques

LICHENS À RENNES – Documentaire Réalisé par Florence Riou – 2025 – France – 1 heure Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Mardi 6 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Adhésion 5€ pour un film, adhésion année 20€ pour 8 films, tarif réduit carte SORTIR 2.50€, moins de 18 ans : gratuit.

L’Université de Rennes héberge un véritable trésor de biodiversité : une collection de lichens, plus de 13 000 spécimens, parmi lesquels l’herbier d’Henry des Abbayes, …

### **LICHENS À RENNES**

### Documentaire Réalisé par Florence Riou

### 2025 – France – 1 heure

### En collaboration avec **« Rennes en sciences »** et **« Les Toits du levant »**

L’Université de Rennes héberge un véritable trésor de biodiversité : une collection de lichens, plus de 13 000 spécimens, parmi lesquels l’herbier d’Henry des Abbayes, la collection de Jean-Claude Massé et l’herbier des lichens du Massif Armoricain.

_Cette collection présente une importance scientifique nationale et internationale. Les lichens sont des champignons qui entrent en symbiose avec une algue ou une cyanobactérie. Ils peuvent vivre des milliers d’années, ce sont des organismes pionniers qui ont conquis les milieux les plus extrêmes._

**Joël Boustie, phytochimiste passionné, nous partage la beauté de ces organismes, véritables témoins du passé et promesses pour les recherches futures liées aux produits naturels. Un trésor à préserver.**

### En présence de Florence Riou.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-06T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-06T22:00:00.000+02:00

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le.cantepio@gmail.com

Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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