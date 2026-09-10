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Licorice Pizza, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

mercredi 23 septembre 2026 · Le Cratère - Toulouse · Toulouse

Licorice Pizza, Le Cratère – Toulouse, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Le Cratère - Toulouse
Adresse
95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Licorice Pizza Mercredi 23 septembre, 19h30 Le Cratère – Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T21:44:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T21:44:00+02:00

Le Cratère – Toulouse 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitania http://cinemalecratere.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=AD4G5 »}]
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