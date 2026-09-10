Licorice Pizza / Rencontre avec les étudiants de Po’s Culture, Le Cratère, Toulouse

Informations pratiques

Licorice Pizza / Rencontre avec les étudiants de Po’s Culture Mercredi 23 septembre, 19h30 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00

Licorice Pizza / de Paul Thomas Anderson / 02h14 / États-Unis / Avec Bradley Cooper, Benny Safdie, Cooper Hoffman, Alana Haim, Joseph Cross

Rencontre avec les étudiants de Po’s Culture

Mercredi 23 septembre, 19h30 au Cratère

Synopsis : LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, en 1973.

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/licorice-pizza »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRAD4G5#showsession?id=emsx001100018874&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Licorice Pizza — Mercredi 23 septembre, 19h30 au Cratère Cinema Toulouse