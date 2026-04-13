Licornes !, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris

Licornes ! Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Vous pensez tout savoir sur la licorne ? Animal fantastique omniprésent dans la culture populaire, elle n’en reste pas moins pleine de mystères.

L’exposition « Licornes ! » invite petits et grands à explorer l’histoire fascinante de cette créature. Elle révèle la licorne non seulement comme un animal fantastique, mais aussi comme un symbole aux multiples résonances. Organisée en neuf sections, elle étudie l’iconographie de la licorne dans une perspective historique, mais aussi intellectuelle et esthétique, et incite les visiteurs à des lectures multiples.

Une exposition du Museum Barberini, Potsdam et du musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris, en collaboration avec le GrandPalaisRmn

Dernière entrée à 23h00. Évacuation des salles à partir de 23h30.

Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 28 Rue du Sommerard, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France +33153737800 https://www.musee-moyenage.fr https://twitter.com/museecluny;https://www.facebook.com/museecluny En plein cœur du Quartier latin, le musée de Cluny – musée national du Moyen Âge invite à remonter le temps, du Ier au XXIe siècle. Dans un site patrimonial unique se déploie une collection prestigieuse qui illustre l’extraordinaire vitalité de la production artistique médiévale. Des bijoux mérovingiens à la Rose d’or, des grands retables sculptés des édifices religieux aux tapisseries raffinées de la Dame à la licorne, le musée compte 24 000 œuvres de toute nature. Le parcours chronologique dévoile mille ans d’histoire et met en évidence les moments de rupture comme la diffusion de la sculpture gothique sur les chantiers de Notre-Dame de Paris ou de la Sainte-Chapelle ; et les innovations comme le développement des émaux de Limoges ou l’apparition et la maîtrise de l’art du vitrail. Du nord au sud de l’Europe, les différences esthétiques se révèlent dans des espaces entièrement rénovés. Métro : Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon. Bus : n° 21 – 27 – 38 – 47 – 63 – 86 – 87. RER : ligne C Saint-Michel / ligne B Cluny – La Sorbonne. Parcs de stationnement : Rue de l’École de Médecine, rue Soufflot et Parc Saint-Michel (entrée place Saint-André-des-Arts). Stations Vélib : Sommerard – Saint-Jacques / Sorbonne – Écoles.

Visite libre de l’exposition « Licornes ! »

© Dubontemps / musée de Cluny – musée national du Moyen Âge