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L’Ideasbox dans le parc de la Cantonne, Parc de la Cantonne, Avignon

L’Ideasbox dans le parc de la Cantonne, Parc de la Cantonne, Avignon

L’Ideasbox dans le parc de la Cantonne, Parc de la Cantonne, Avignon samedi 6 juin 2026.

Lieu : Parc de la Cantonne

Adresse : 112 Cr des Frères Folcoaud 84140 Avignon

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

L’Ideasbox dans le parc de la Cantonne Samedi 6 juin, 10h00 Parc de la Cantonne Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Installez-vous avec votre enfant sur le tapis de lecture ou profitez de nos transats (et transats bébés !) pour un instant de lecture ou pour découvrir notre sélection de jouets et jeux pour les tout-petits. Tout est réuni pour passer un moment de détente en compagnie de vos bibliothécaires, à l’occasion de cette journée petite enfance organisée par le CCAS de la Ville d’Avignon !

Parc de la Cantonne 112 Cr des Frères Folcoaud 84140 Avignon Avignon 84000 Quartier Montfavet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Avignon fête son printemps IdeasBox parc

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