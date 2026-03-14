Lied Play : Là Callas Centre Culturel Coréen Paris

Les mardi 23 et mercredi 24 juin 2026 à 19h

Les deux premiers soirs, Là Callas met à l’honneur la soprano Hee-kyung Jung, qui endosse un double rôle : le sien, en tant qu’admiratrice passionnée, et celui de la légendaire Maria Callas. Conçu comme un Lied Play, le spectacle rend hommage à cette figure mythique de l’art lyrique en mêlant théâtre et musique dans une forme sensible et contemporaine.

Le Centre Culturel Coréen invite le public à un rendez-vous lyrique, autour du concept de Lied Play — un genre unique à la croisée du théâtre, de la musique et de la performance. Portée par la Klang Art Company et Orpheum, cette série met en lumière deux figures emblématiques du chant et du voyage intérieur : Là Callas, hommage à la diva Maria Callas, et Winterreise, relecture contemporaine du cycle bouleversant de Schubert.

Du mardi 23 juin 2026 au mercredi 24 juin 2026 :

mercredi

de 19h00 à 19h00

mardi

de 19h00 à 19h00

gratuit

Gratuit sur réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-23T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-23T19:00:00+02:00_2026-06-23T19:00:00+02:00;2026-06-24T19:00:00+02:00_2026-06-24T19:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

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