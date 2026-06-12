Lieux mouvants #3 Projection, Laurence Paoli, Compagnie One Breath, Melaine Dalibert Rostrenen
Lieux mouvants #3 Projection, Laurence Paoli, Compagnie One Breath, Melaine Dalibert Rostrenen samedi 11 juillet 2026.
Rostrenen
Lieux mouvants #3 Projection, Laurence Paoli, Compagnie One Breath, Melaine Dalibert
Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Dans le cadre du festival Lieux Mouvants, plongez dans un week-end consacré à l’univers de la chorégraphe et apnéiste Marine Chesnais. Au programme projection du film Habiter le seuil , rencontre avec Laurence Paoli, performance dansée du duo chorégraphique de la Compagnie One Breath, et concert du pianiste Melaine Dalibert, qui rend hommage à l’improvisation iconique de Keith Jarrett. .
Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61
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English :
L’événement Lieux mouvants #3 Projection, Laurence Paoli, Compagnie One Breath, Melaine Dalibert Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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