Rostrenen

Lieux mouvants #3 Projection, Laurence Paoli, Compagnie One Breath, Melaine Dalibert

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre du festival Lieux Mouvants, plongez dans un week-end consacré à l’univers de la chorégraphe et apnéiste Marine Chesnais. Au programme projection du film Habiter le seuil , rencontre avec Laurence Paoli, performance dansée du duo chorégraphique de la Compagnie One Breath, et concert du pianiste Melaine Dalibert, qui rend hommage à l’improvisation iconique de Keith Jarrett. .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61

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L’événement Lieux mouvants #3 Projection, Laurence Paoli, Compagnie One Breath, Melaine Dalibert Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh