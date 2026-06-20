Life is a party and I’m the Pinata, Compagnie Kosa L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Life is a party and I’m the Pinata, Compagnie Kosa

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Ancien danseur du CCN Ballet de Lorraine, Rémi Richaud s’est lancé avec fougue et explosivité dans sa première chorégraphie, sombre et ultravitaminée, Boys Club.

Changement d’ambiance pour sa seconde pièce, duo désenchanté empruntant aussi bien à l’art du clown qu’au théâtre physique. Life is a party, and I’m the Pinata évoque la perte de sens et la poursuite du bonheur.

Dans une dystopie autoritaire, un doomer , personnage jeune et pessimiste, perdu dans l’absurdité de notre époque, ploie sous les injonctions qui l’assaillent. Accompagné d’un double fantasmé, il révèle son humanité dans un environnement empreint de brutalisme architectural, tentant de renverser l’ordre des choses pour retrouver une liberté d’agir. Mais c’était sans compter un groupe d’amateurs, saturant l’espace avec un Madison infernal…Tout public

19 .

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

A former dancer with the CCN Ballet de Lorraine, Rémy Richaud launched into his first choreography—a dark and high-energy piece titled *Boys Club*—with passion and explosive energy.

The mood shifts for his second piece, a disillusioned duet that draws equally from the art of clowning and physical theater. *Life is a Party, and I’m the Piñata* explores the loss of meaning and the pursuit of happiness.

In an authoritarian dystopia, a “doomer”—a young, pessimistic character lost in the absurdity of our times—bends under the demands that assail him. Accompanied by a fantasy double, he reveals his humanity in an environment marked by architectural brutalism, attempting to overturn the established order to regain the freedom to act. But he hadn’t counted on a group of amateurs, saturating the space with a hellish Madison…

L’événement Life is a party and I’m the Pinata, Compagnie Kosa Metz a été mis à jour le 2026-06-20 par AGENCE INSPIRE METZ