Lignes en tensions Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Lignes en tensions

Du 10/10 au 28/11/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.

Vernissage 10 octobre de 11h à 15h30. Château de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre du thème Résistances de CHRONIQUES, l’exposition Lignes en tensions explore comment détournements, hybridations et expérimentations plastiques fissurent les récits dominants et ouvrent de nouveaux champs de perception.

Dans un déploiement de médiums diversifiés, chaque œuvre révèle autant les tensions que les possibles. Avec la Biennale des Imaginaires Numériques, la performance de dessin VR en direct avec le public d’Hela Lamine, artiste pluridisciplinaire basée à Tunis, déploie un univers en expansion — projet ouvert, évolutif et participatif, où l’adaptation devient une véritable force créative.



Hela Lamine (née en 1984 à Tunis), diplômée de l’Institut des Beaux-Arts de Tunis et de Paris I Panthéon-Sorbonne, enseigne à l’ISBA de Sousse. Son travail interroge, par le dessin et l’archive d’images, les rapports entre mémoire, reproduction et saturation visuelle.



Bernard Pourrière (né en 1961 en Algérie, DNSEP Aix-en-Provence) explore les interactions entre vivant, technologies et corps à travers le son, la performance et les dispositifs multimédias.



Coralie Duponchel crée des formes hybrides en métamorphose, inspirées des états transitoires du vivant.



Laurane Fahrni (ESAD Marseille, 2018) étudie les transformations du paysage et les liens entre nature et urbanité.



Louise Plasterie (ESAA Avignon, DNA 2025) développe des récits visuels mêlant symboles, matières, abstraction et imaginaire.



Philippe Chea Oum (DNSEP Marseille, 2022) construit des univers nourris de science-fiction, de jeu vidéo et d’animation.



Raoul Hébréard (1948-2025) a mené une pratique pluridisciplinaire où l’écriture dialogue avec la philosophie deleuzienne.



Sophie Menuet (née en 1965 à Toulon), titulaire d’un DEUG (1987) et d’une licence (1989) en arts plastiques à la Faculté d’Aix-Marseille, ainsi que d’un DNSEP de l’École d’art de Toulon. Elle explore, par le dessin, la sculpture, le textile et la vidéo, les transformations du corps et la place de l’humain dans le monde.



Une programmation de ARTEUM MAC en partenariat avec La Saison du dessin de Paréidolie et CHRONIQUES Biennale des Imaginaires Numériques. .

Château de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of CHRONIQUES’ “Resistances” theme, the exhibition “Lignes en tensions” explores how artistic diversions, hybridizations, and experiments challenge dominant narratives and open up new fields of perception.

L’événement Lignes en tensions Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence