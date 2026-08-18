L’île aux chats Une Hirondelle Cie Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Barbezieux-Saint-Hilaire

L’île aux chats Une Hirondelle Cie

Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Librement inspiré du roman éponyme d’Isabelle Aupy, Edition du Panseur. Au large, une île peuplée d’êtres ayant fui le continent, des gens qui avaient soif de vent et d’embruns, des gens singuliers vivant ensemble, libres d’être eux-même.

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Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02 assistant.serviceculturel@cdc4b.com

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English : L’île aux chats Une Hirondelle Cie

Loosely based on the novel of the same name by Isabelle Aupy, published by Edition du Panseur. Off the coast lies an island inhabited by people who have fled the mainland people who longed for the wind and the sea spray, unique individuals living together, free to be themselves.

L’événement L’île aux chats Une Hirondelle Cie Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme du Sud Charente