Liliane Blanco-Binette : Toréador Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-28 20:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One woman show Avec une lucidité désarmante et une autodérision qui frappe juste, Liliane propose un premier one woman show où l’humour se mêle à l’intime. Ce n’est pas un simple spectacle, c’est une rencontre. Elle transforme ses vulnérabilités en matière comique, révélant une façon décalée d’observer le monde et d’assumer ses contradictions. Entre confidences crues et complicité partagée, elle entraîne le public dans un moment à la fois fragile et nécessaire, où l’on se reconnaît dans ce qui nous échappe et nous dépasse. Représentations du 26 au 28 novembre 2026 à 20h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/