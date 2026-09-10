Lille Street Food Festival, EuraTechnologies, Lille

Informations pratiques

Lille Street Food Festival 1 – 4 octobre EuraTechnologies Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-04T11:30:00+02:00 – 2026-10-04T22:59:00+02:00

Créé en 2021 par l’Agence d’attractivité Hello Lille, le Lille Street Food Festival s’est imposé comme le rendez-vous culinaire incontournable de Lille métropole.

Pour sa 6ᵉ édition, il revient du 1ᵉʳ au 4 octobre 2026 à EuraTechnologies, au cœur de l’éco-quartier des Bois Blancs, pour quatre jours de festivités gastronomiques.

Au programme : le meilleur de la street food lilloise et métropolitaine réuni dans un cadre convivial. Plus d’une soixantaine de stands, avec des chefs mis au défi de la street food, des brasseurs et mixologues locaux, des animations culinaires insolites et une programmation musicale pour une ambiance résolument festive.

L’entrée est gratuite et il s’adresse à tous les publics, petits et grands, gourmands avertis comme simples curieux.

Le paiement s’effectue via une carte cashless, rechargeable en ligne ou sur place.

Engagé dans une démarche éco-responsable, le festival privilégie les circuits courts, les produits locaux et de saison, et met en place des actions concrètes pour réduire son impact : tri sélectif, gobelets consignés, revalorisation des huiles usagées et mobilité douce.

Infos pratiques

EuraTechnologies — 165 avenue de Bretagne, Place de Saintignon, Lille

️ Du jeudi 1ᵉʳ au dimanche 4 octobre 2026

️ Entrée libre et gratuite

Horaires : Jeudi et Vendredi : 18h00 – 00h00 | Samedi : 11h30 – 00h00

Dimanche : 11h30 – 23h

www.lillestreetfoodfestival.com

EuraTechnologies 165 Av. de Bretagne, 59000 Lille Lille 59160 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=0f0ed091-0f54-4353-91e0-57667c96bbd0 [{« link »: « https://www.lillestreetfoodfestival.com/ »}]

Le plus grand festival de street food au nord de Paris revient à EuraTechnologies du 1ᵉʳ au 4 octobre 2026 pour sa 6ᵉ édition : quatre jours de festivités gourmandes, en accès libre et gratuit.

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