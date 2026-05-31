Concert au jardin, avec le Trio Harvest, Médiathèque Jean Lévy, Lille
Concert au jardin, avec le Trio Harvest, Médiathèque Jean Lévy, Lille dimanche 30 août 2026.
Concert au jardin, avec le Trio Harvest Dimanche 30 août, 16h30 Médiathèque Jean Lévy Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-30T16:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T16:30:00+02:00 – 2026-08-30T18:00:00+02:00
1971, Neil Young n’a que 24 ans mais semble être à l’automne de sa vie. Epuisé par plusieurs années de rock’n’roll, il décide de se retirer un temps de la scène.
Depuis cette retraite jaillit pourtant Harvest ( la moisson ), son quatrième album avec lequel il récoltera malgré lui son plus grand succès.
Julien Biget décide de s’arrêter un temps sur l’empreinte vivace que le chanteur canadien a pu avoir sur lui. Trente ans après avoir lui-même découvert l’album mythique, il entreprend, de raviver sur scène la mémoire et le plaisir de ce premier émoi musical en se prêtant sans couverture à l’exercice de la cover arrangée.
Il rassemble pour l’occasion JB Hoste (Red Banjo) et Mathis Heyman (Jungle Sauce), un trio éphémère de musiciens moissonneurs d’un jour, pour célébrer, avant l’automne, la récolte renouvelée d’une œuvre éternelle.
Médiathèque Jean Lévy 32/34, rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12486/concert-au-jardin-avec-le-trio-harvest »}]
Julien Biget entreprend, de raviver sur scène la mémoire et le plaisir de ce premier émoi musical en se prêtant à l’exercice de la cover arrangée de l’album Harvest de Neil Young.
Harvest Trio _ Julien Biget
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