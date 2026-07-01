L’Ill*Wald face au changement climatique, Ville de Sélestat, Sélestat

Informations pratiques

L’Ill*Wald face au changement climatique 19 et 20 septembre Ville de Sélestat European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Diminution du nombre de jours de gel, augmentation des températures en été, répartition des précipitations modifiée… Les manifestations du changement climatique sont déjà perceptibles. Elles impactent directement la nature et modifient les activités humaines.

Pour faire face à ce défi, deux mots d’ordre : anticiper pour mieux s’adapter. C’est ce que le service Environnement vous propose de découvrir au fil d’une balade dans la réserve naturelle de l’Ill*Wald.

(prévoir des chaussures de randonnée, voire des bottes en caoutchouc et des vêtements adaptés à la météo).

Ville de Sélestat Place du Docteur Maurice Kubler, 67600 Sélestat Sélestat 67600 European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 58 07 20 [{« type »: « phone », « value »: « 0388588720 »}] Sélestat est mentionnée pour la première fois en 727, mais la ville pourrait avoir des origines plus anciennes, celtiques ou romaines. La région a probablement connu des migrations humaines au Paléolithique supérieur, et des fouilles archéologiques ont révélé des occupations humaines à Sélestat au Mésolithique, au Néolithique et durant l’Âge du bronze. Les artefacts retrouvés incluent des pierres taillées et polies, des meules et des céramiques. Le site de Sélestat a ensuite été occupé pendant la période de La Tène, puis à l’époque romaine. Des fouilles menées autour de la chapelle Saint-Quirin, dans la vieille ville, ont permis de découvrir des pieux datés de 87 à 191 ap. J.-C. Plantés verticalement dans le sol, ils servaient à stabiliser le terrain, proche de l’Ill. Leur nombre suggère une implantation relativement importante, dépassant une simple initiative individuelle. Des monnaies romaines ont également été trouvées dans le secteur. Sélestat était alors sans doute déjà un site portuaire sur l’Ill, exportant les vins d’Alsace.

Diminution du nombre de jours de gel, augmentation des températures en été, répartition des précipitations modifiée… Les manifestations du changement climatique sont déjà perceptibles. Elles la et à…

© Ville de Sélestat