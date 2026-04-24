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LILLY WOOD AND THE PRICK CCM JOHN LENNON Limoges

LILLY WOOD AND THE PRICK CCM JOHN LENNON Limoges

LILLY WOOD AND THE PRICK CCM JOHN LENNON Limoges samedi 17 octobre 2026.

Lieu : CCM JOHN LENNON

Adresse : 41 rue de Feytiat

Ville : 87000 Limoges

Département : 87

Début : samedi 17 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 21:00

LILLY WOOD AND THE PRICK Début : 2026-10-17 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CCM JOHN LENNON 41 rue de Feytiat 87000 Limoges 87

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