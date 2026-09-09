Lily Pastré : Mécène au grand cœur, Parc Pastré, Marseille

Informations pratiques

Lily Pastré : Mécène au grand cœur Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Parc Pastré Bouches-du-Rhône

RDV : Devant les grilles du Parc Pastré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découverte du parcours d’une femme engagée et d’une famille à travers la visite guidée du parc Pastré, complétée par la visite de Château Pastré

Parc Pastré 157 Avenue de Montredon 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Découverte du parcours d’une femme engagée et d’une famille à travers la visite guidée du parc Pastré, complétée par la visite de Château Pastré

©EDOTLCM