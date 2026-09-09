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Lily Pastré : Mécène au grand cœur, Parc Pastré, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Parc Pastré · Marseille

Lily Pastré : Mécène au grand cœur, Parc Pastré, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc Pastré
Adresse
157 Avenue de Montredon 13008 Marseille
Ville
13008 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : Devant les grilles du Parc Pastré

Lily Pastré : Mécène au grand cœur Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Parc Pastré Bouches-du-Rhône

RDV : Devant les grilles du Parc Pastré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découverte du parcours d’une femme engagée et d’une famille à travers la visite guidée du parc Pastré, complétée par la visite de Château Pastré

Parc Pastré 157 Avenue de Montredon 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Découverte du parcours d’une femme engagée et d’une famille à travers la visite guidée du parc Pastré, complétée par la visite de Château Pastré

©EDOTLCM

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