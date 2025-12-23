LIMOUX BRASS FESTIVAL EYO’NLÉ ET RICHARD BONA QUINTET, Limoux

LIMOUX BRASS FESTIVAL EYO’NLÉ ET RICHARD BONA QUINTET

29 Avenue André Chénier Limoux Aude

Tarif : 92.9 – 92.9 – EUR

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01

2026-05-01

Première partie Les frères Djigbénou et leur fanfare Eyo’nlé parcourent le monde depuis plus de 20 ans, porteurs d’un message d’humanité et de fraternité.

Leur musique est un savant mélange de traditions béninoises, de rythmes africains et de sonorités cuivrées qui entraînent irrésistiblement à la danse.

Sur scène, l’énergie est contagieuse, festive et généreuse, fidèle à leur devise la musique est une fête .

Deuxième partie: Bassiste, chanteur et compositeur de génie, Richard Bona est l’un des musiciens les plus complets de sa génération.

Installé à New York, il a collaboré avec les plus grands noms (Pat Metheny, Chick Corea, Herbie Hancock) et s’est imposé sur toutes les scènes du monde. Son style unique mêle jazz, musique africaine et influences latines, porté par une voix lumineuse et une virtuosité exceptionnelle.

Charismatique et chaleureux, Richard Bona séduit autant par son humour que par son talent. À Limoux, il sera entouré de son quintet et accompagné par le trompettiste Alexandre Hérichon, jeune étoile montante.

Une soirée aux couleurs du monde, entre groove, émotion et complicité musicale

29 Avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 69 87 contact@limouxbrass.fr

English :

Opening act: The Djigbénou brothers and their Eyo?nlé brass band have been touring the world for over 20 years, carrying a message of humanity and brotherhood.

Their music is a skilful blend of Beninese traditions, African rhythms and brassy tones, irresistibly stimulating dance.

On stage, the energy is contagious, festive and generous, true to their motto: Music is a party .

Second part: Bassist, singer and composer of genius, Richard Bona is one of the most complete musicians of his generation.

Based in New York, he has collaborated with some of the greatest names in music (Pat Metheny, Chick Corea, Herbie Hancock) and has established himself on stages the world over. His unique style blends jazz, African music and Latin influences, supported by a luminous voice and exceptional virtuosity.

Charismatic and warm-hearted, Richard Bona captivates as much by his humor as by his talent. In Limoux, he will be accompanied by his quintet and rising young star trumpeter Alexandre Hérichon.

An evening of world music, groove, emotion and musical complicity

