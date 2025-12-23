LIMOUX BRASS FESTIVAL KASSAV

29 Avenue André Chénier Limoux Aude

Tarif : 92.9 – 92.9 – EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Véritable légendes vivantes, les musiciens de Kassav’ ont révolutionné la musique antillaise en créant le zouk à la fin des années 70.

Depuis plus de quarante ans, ils ont conquis les plus grandes scènes du monde, du Zénith de Paris au Stade de France, et vendu des millions d’albums.

Leur musique, festive et irrésistible, mêle rythmes traditionnels caribéens et influences modernes. Kassav’, c’est l’énergie de la fête, la joie partagée et un appel irrésistible à la danse.

Pour ouvrir le festival, leur concert promet d’être un moment inoubliable de liesse collective.

.

29 Avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 69 87 contact@limouxbrass.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

True living legends, the musicians of Kassav? revolutionized West Indian music by creating zouk in the late 70s.

For over forty years, they have conquered the world?s greatest stages, from the Zénith in Paris to the Stade de France, and sold millions of albums.

Their festive, irresistible music blends traditional Caribbean rhythms with modern influences. Kassav? is all about festive energy, shared joy and an irresistible call to dance.

To open the festival, their concert promises to be an unforgettable moment of collective jubilation.

L’événement LIMOUX BRASS FESTIVAL KASSAV Limoux a été mis à jour le 2025-12-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin