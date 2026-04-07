LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL Limoux samedi 2 mai 2026.
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 11:00:00
concerts
11h Société philharmonique de Lavelanet
12h30 Apéritif en Fanfare! Banda Souffle qui peut
15h Big Blow
16h30: L’Atelier des Sacqueboutiers présente La belle époque épique au jardin de Cluny
17h30 Moving Quintet
19h30 Apéritif en Fanfare !…La Peña du Languedoc
20h30 La nuit des fanfares Always Drinking Marching Band/Super Klaxon/Les Kanaris
.
29 avenue André Chénier Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 69 87 contact@limouxbrass.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
concerts
11am: Lavelanet Philharmonic Society
12:30 pm: Fanfare aperitif! Banda Souffle qui peut
3pm: Big Blow
4:30pm: L’Atelier des Sacqueboutiers presents La belle époque épique au jardin de Cluny
5:30pm: Moving Quintet
7:30pm: Apéritif en Fanfare!…La Peña du Languedoc
8:30pm: La nuit des fanfares Always Drinking Marching Band/Super Klaxon/Les Kanaris
L’événement LIMOUX BRASS FESTIVAL VILLAGE DU FESTIVAL Limoux a été mis à jour le 2026-04-07 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin
À voir aussi à Limoux (Aude)
- JAG ET JOHNNY Limoux 18 avril 2026
- LIMOUX BRASS FESTIVAL KASSAV Limoux 1 mai 2026
- LIMOUX BRASS FESTIVAL EYO’NLÉ ET RICHARD BONA QUINTET Limoux 2 mai 2026
- LIMOUX BRASS FESTIVAL MAMA SHAKERS ET ELECTRO DELUXE BIG BAND Limoux 3 mai 2026
- LIMOUX BRASS FESTIVAL SPANISH BRASS ET SOCIETAT UNIÓ MUSICAL SANTA CECÍLIA DE GUADASSUAR Limoux 4 mai 2026