Informations pratiques

Perpignan

L’IMPATIENCE D’UN COURANT D’AIR

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-14 11:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-17 2026-10-18

L’Impatience d’un courant d’air est un spectacle sensoriel et poétique qui révèle la magie de l’invisible aux tout-petits.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

*The Impatience of a Breeze* is a sensory and poetic performance that reveals the magic of the invisible to very young children.

L’événement L’IMPATIENCE D’UN COURANT D’AIR Perpignan a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN TOURISME