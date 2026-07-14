L’IMPATIENCE D’UN COURANT D’AIR Perpignan
mercredi 14 octobre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
L’IMPATIENCE D’UN COURANT D’AIR
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-14 11:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-14 2026-10-17 2026-10-18
L’Impatience d’un courant d’air est un spectacle sensoriel et poétique qui révèle la magie de l’invisible aux tout-petits.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
*The Impatience of a Breeze* is a sensory and poetic performance that reveals the magic of the invisible to very young children.
L’événement L’IMPATIENCE D’UN COURANT D’AIR Perpignan a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN TOURISME
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