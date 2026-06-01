L’impatiente à St So, Gare Saint Sauveur, Lille

L’impatiente à St So Samedi 17 octobre, 12h30 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T12:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-17T12:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:59:00+02:00

Compagnie lilloise créée en 2018, L’Impatiente déploie un univers artistique à la fois percutant et poétique à travers des créations théâtrales à l’esthétique électrique et cinématographique. Dans le cadre de la saison Gare Méditerranée de lille3000, L’Impatiente investit la Gare Saint-Sauveur et vous invite à plonger dans son univers. Au programme : un spectacle immersif à bord d’une voiture, la lecture du prochain spectacle jeune public de la compagnie, un concert et un DJ set.

AU PROGRAMME :

BAGNOLES — Théâtre

Quatre histoires courtes, quatre scènes interprétées par des comédiens et comédiennes à bord d’une voiture. Installé·e·s à l’arrière du véhicule, les spectateur·rice·s assistent à un dialogue ou un monologue d’environ dix minutes. Un instant suspendu au cœur du quotidien, où l’on pénètre dans l’intimité des protagonistes, comme à l’intérieur d’un écran de cinéma.

COMME DEUX GOUTTES D’OGRE — Lecture théâtre

Avec « L’Homme est un ogre pour l’Homme », diptyque théâtral autour de la figure de l’ogre, la compagnie L’Impatiente ouvre un nouveau cycle de création dédié au jeune public, dont l’aboutissement est prévu en décembre 2027. Elle propose ici une lecture performative accessible à partir de 8 ans.

CONCERT

Programmation en cours.

TENGU SOUND — DJ set

Créateurs son et lumière au sein de L’Impatiente, Gaspard Ray et Emilien Serrault sont deux collectionneurs de vinyles nantais, passionnés de DJing et de sound systems. Ensemble, ils font vibrer le public dans une expérience hybride mêlant reggae, hip-hop et bass music.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

L’Impatiente investit la Gare Saint Sauveur et vous invite à plonger dans son univers.