LINDIGO et Anna SATO à Toulouse (31) Festival Rio Loco, Rio Loco, Toulouse

LINDIGO et Anna SATO à Toulouse (31) Festival Rio Loco Mercredi 10 juin, 18h30 Rio Loco Haute-Garonne

Scène Prairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T18:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:00:00+02:00

La Réunion, au milieu de l’Océan Indien. Amami, perdue parmi les derniers volcans de l’archipel nippon. Deux îles reliées par une même culture de la canne, où la musique libère des heures de labeur et célèbre ceux qui les peuplent.

Anna Sato grandit dans les traditions musicales de l’île tropicale d’Amami. Sa voix unique illumine les cérémonies et les fêtes de quartier, puis la mène à collaborer avec de prestigieux artistes. Son projet en duo avec le batteur Toshiyuki Sasaki, novateur, lui fait parcourir le monde. Elle est la voix de l’Amami d’aujourd’hui.

Lindigo Family, mené par Olivier Araste, est le groupe de maloya le plus populaire de l’île de La Réunion. Ici, les fondations servent l’élan et les racines construisent I avenir. Dans un esprit de transmission, Olivier lance le projet Lindigo Family, un format plus compact.

En 2025, Lindigo Family et Anna Sato se retrouvent au milieu des rizières de Nanto, au Japon. La performance qu’ils créent ensemble passe d’île en île voyage d’Afrique en Asie. Et révèle l’énergie vibratoire que procure parfois la beauté d’une rencontre.

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Un concert annoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net

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Rio Loco Prairie des Filtres 31000 Toulouse Toulouse 31070 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rio-loco.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://rio-loco.org/programme/?date=2026-06-10&event=69cfc6892b5ed151149e515c »}]

La performance que Lindigo Family et Anna Sato créent ensemble passe d’île en île voyage d’Afrique en Asie. Et révèle l’énergie vibratoire que procure parfois la beauté d’une rencontre. LA REUNION MALOYA