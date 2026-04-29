L’industrie aéronautique européenne peut-elle rester compétitive à l’échelle mondiale ? ENAC Alumni Toulouse Jeudi 30 avril, 14h00 sur inscription

L’industrie aéronautique européenne peut-elle rester compétitive à l’échelle mondiale ? Par l’Université du transport aérien

Le quatrième webinaire AviationNews accueille Yannick Assouad !

Interrogée par Jean-Claude Beaujour sur le sujet : Can European aeronautical industry remain global ? Yannick Assouad échangera ensuite avec le public.

Cette serie de webinaires est organisée dans le cadre de l’université du transport aérien – UTA pilotée par l’ENAC – Ecole Nationale de l’Aviation Civile Lazarski University University of the Aegean ETSIAE – UPM German Aviation Research Society (GARS)

Pour vous inscrire : Aviation News Webinaire registration

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-30T15:00:00.000+02:00

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https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/l-industrie-aeronautique-europeenne-peut-elle-rester-competitive-a-l-echelle-mondiale-1226

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne



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