L’Infâme – Spectacle de théâtre, L’Orée – De fils en liens, Cervières

Informations pratiques

L’Infâme – Spectacle de théâtre Dimanche 20 septembre, 14h30, 17h30 L’Orée – De fils en liens Loire

Âge minimum : 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’Infâme est une histoire de liens, ceux qui nous brisent et ceux dont on se libère. Pièce de Simon Grangeat, mise en scène Laurent Fréchuret.

L’Infâme est une pièce d’émancipation. Elle débute dans la honte de soi, dans le sentiment d’humiliation et de désagrégation. Elle s’achève avec la victoire de la guerrière, ferme dans sa volonté de vivre et de se construire un avenir, pleine de force pour demain. Elle s’achève loin de l’amertume et du ressentiment. Entre les deux, des histoires de brodeuses, de couturières, de tisseuses ; des histoires de fils noués et de fils coupés.

Assistante à la mise en scène Louise Foret, collaboration son Pierre Lemerle, lumière Sébastien Combes, administrateur de production Baptiste Delhomme.

Avec : Louise Bénichou, Alizée Durkheim-Marsaudon, la voix de Flore Lefebvre des Noëttes

Production : Théâtre de l’Incendie. Coproduction : Centre culturel de la Ricamarie. Le Théâtre de l’Incendie est conventionné par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Loire et la Ville de Saint-Etienne.

L’Orée – De fils en liens 28 rue du Puy Magnol 42440 Cervières Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 24 98 71 https://www.loree-forez.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0477249871 »}]

L’Infâme est une histoire de liens, ceux qui nous brisent et ceux dont on se libère. Pièce de Simon Grangeat, mise en scène Laurent Fréchuret.

©Jose Romussi